23 сентября будет осеннее равноденствие. День сравняется с ночью, и темнота начнет быть. Это время перехода мира на новый энергетический уровень, когда в некоторых сферах до весны настает затишье, а другие, напротив, выходят из спячки, передает со ссылкой на .

С точки зрения астрологии день будет довольно нейтральным: Луна в Раке, негативных аспектов небесных светил на небосводе нет. Правда, Солнце переходит 23 числа в знак зодиака Весы, что вызовет изменения в энергетике. Аспект Солнца с Ураном может привести в движение жизненное полотно Львов и Овнов, но без инициативы самих Львов и Овнов ничего не произойдет.

Что нужно сделать на осеннее равноденствие 23 сентября

Заботиться о здоровье. Луна в этот период убывает, следовательно жизненные силы лучше беречь: правильно питаться, следить за самочувствием. В день равноденствия можно начать оздоровительную диету или отказаться от вредных продуктов, посетить врача или записаться на осмотр, чтобы проверить, все ли в порядке со здоровьем. Возможно, нужны витамины, так как с увеличением темного времени суток и отсутствием в рационе свежих сезонных овощей и фруктов их дефицит растет.

Отказываться от всего лишнего. Можно избавляться от долгов, бороться с шопоголизмом, интернет-зависимостью или лишним весом, бросать вредные привычки. На равноденствие будут сильны обряды.

Доделать дела, связанные с летним сезоном. Пора кончать основные садово-огородные работы, убирать платья, шорты и купальники, доставать теплые куртки и перепроверять, все ли в порядке с зимней обувью. Подготовку к снежному сезону нужно начинать именно сейчас, в поворотный день осени - тогда полгода до весеннего равноденствия пройдут благополучно.

Нет унынию. Если точно известно, что к осени и зиме у вас понижается общий тонус, ухудшается настроение, все валится из рук - на осеннее равноденствие нужно позаботиться о себе. Психологи советуют запастись какао, купить теплый шарф, собрать себе список хороших фильмов, сериалов или книг, выбрать спокойное и приятное хобби. Можно составить план на эти полгода - со списком в руках будущее не кажется таким неясным, пугающим, так мы возвращаем контроль в свои руки. Осень и зима - это лишь времена года, в них много праздников, и вовсе не обязательно они должны проходить сложно и тяжело.

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