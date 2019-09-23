Для «Киевводоканала» тариф на водоснабжение и водоотвод повысится на 1,217 грн за кубометр.

Данное решение приняла Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает со ссылкой на .

Что касается нового тарифа для предприятия «Киевводоканал», то в НКРЭКУ сообщили, что он составит 21,593 грн за 1 кубометр. Тариф на централизованное водоснабжение – 12,161 грн за один кубометр, на централизованное водоотведение – 9,432 грн.

Также отмечается, что рост тарифов на воду начнется с 1 февраля 2020 года.

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