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Сколько украинцев живет в стране на самом деле: пугающие цифры Госстата
23.09.2019 12:24
Сколько украинцев живет в стране на самом деле: пугающие цифры Госстата По теме:

Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2019 года составила 41,99 млн человек. Соответствующие данные опубликовала .

Стоит отменить, что 1 сентября 2018 года насчитывал 42,24 млн человек, передает  со ссылкой на .

Согласно данным, численность населения за январь-февраль 2019 года уменьшилась на 162,9 тыс. человек.

Неутешительные данные и по демографической ситуации в Украине. На 100 умерших приходится 51 живорожденный.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 51 рожденный", - отмечается в сообщении Госстата.

 







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