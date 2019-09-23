Численность населения Украины по состоянию на 1 августа 2019 года составила 41,99 млн человек. Соответствующие данные опубликовала .

Стоит отменить, что 1 сентября 2018 года насчитывал 42,24 млн человек, передает со ссылкой на .

Согласно данным, численность населения за январь-февраль 2019 года уменьшилась на 162,9 тыс. человек.

Неутешительные данные и по демографической ситуации в Украине. На 100 умерших приходится 51 живорожденный.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 51 рожденный", - отмечается в сообщении Госстата.

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