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|Синоптик обещает украинцам еще два "бабьих лета": когда потеплеет
|23.09.2019 12:43
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22-23 сентября в Украине начнется долгожданное потепление – днем температура повысится до +20… +21 градуса на юге и около +17… 19 градусов в северных регионах и .
Прогнозом погоды на конец сентября и октябрь поделился народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, когда наступит "бабье лето", а когда грянут первые заморозки, пишет со ссылкой на .
По прогнозу Горбаня, потепление на следующей неделе будет непродолжительным вариантом "бабьего лета". А уже 26-27 сентября в Украину придет еще один циклон и снова похолодает.
Зато с 1 октября, порадовал он, начнется настоящее "бабье лето".
"В первую неделю октября, с 1 по 8 число, на юге будет температура +21… +22 градуса", – отметил народный синоптик.
На севере и в центральных областях, по его словам, будет лишь на несколько градусов холоднее, около +18… +19.
А вот заморозки возможны уже в середине октября.
"К 10 октября – резкое понижение температур, даже по Одесской области. Ночная температура на юге вновь будет достигать +5… +7 градусов", – предупредил Горбань.
"По северу 11-12 октября возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки в северных областях Украины следует ожидать 22-24 октября", – уточнил он.