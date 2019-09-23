22-23 сентября в Украине начнется долгожданное потепление – днем температура повысится до +20… +21 градуса на юге и около +17… 19 градусов в северных регионах и .

Прогнозом погоды на конец сентября и октябрь поделился народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, когда наступит "бабье лето", а когда грянут первые заморозки, пишет со ссылкой на .

По прогнозу Горбаня, потепление на следующей неделе будет непродолжительным вариантом "бабьего лета". А уже 26-27 сентября в Украину придет еще один циклон и снова похолодает.

Зато с 1 октября, порадовал он, начнется настоящее "бабье лето".

"В первую неделю октября, с 1 по 8 число, на юге будет температура +21… +22 градуса", – отметил народный синоптик.

На севере и в центральных областях, по его словам, будет лишь на несколько градусов холоднее, около +18… +19.

А вот заморозки возможны уже в середине октября.

"К 10 октября – резкое понижение температур, даже по Одесской области. Ночная температура на юге вновь будет достигать +5… +7 градусов", – предупредил Горбань.

"По северу 11-12 октября возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки в северных областях Украины следует ожидать 22-24 октября", – уточнил он.

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