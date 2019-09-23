Американские следователи должны определить, было ли давление на президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадському", передает со ссылкой на .

По его словам, возможность президентов обмениваться чувствительной информацией обусловлена тем, что они имеют право не раскрывать содержание переговоров.

"Мы - независимое государство, у нас есть свои тайны. Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в , получать эту информацию. Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что никакого давления со стороны Трампа на Зеленского не было.

"Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп не будет публиковать стенограмму разговора Трампа и Зеленского по требованию Конгресса. До этого в разгорелся скандал после череды публикаций о том, что сотрудник разведки подал жалобу в связи с давлением Трампа на иностранного лидера. Предполагается, что речь шла о президенте Украины Владимире Зеленском.

Также сообщалось, что Трамп все-таки рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Зеленским.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира