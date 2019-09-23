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|Пристайко: США должны расследовать скандал с давлением на Зеленского
|23.09.2019 13:19
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Американские следователи должны определить, было ли давление на президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадському", передает со ссылкой на .
По его словам, возможность президентов обмениваться чувствительной информацией обусловлена тем, что они имеют право не раскрывать содержание переговоров.
"Мы - независимое государство, у нас есть свои тайны. Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в , получать эту информацию. Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить", - отметил Пристайко.
Он также подчеркнул, что никакого давления со стороны Трампа на Зеленского не было.
"Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов", - добавил Пристайко.
Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп не будет публиковать стенограмму разговора Трампа и Зеленского по требованию Конгресса. До этого в разгорелся скандал после череды публикаций о том, что сотрудник разведки подал жалобу в связи с давлением Трампа на иностранного лидера. Предполагается, что речь шла о президенте Украины Владимире Зеленском.
Также сообщалось, что Трамп все-таки рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Зеленским.