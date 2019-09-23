Украина и должны объединить усилия и создать зону безопасности с внедрением морских и наземных систем, чтобы агрессивный российский флот не заблокировал Одессу, заявил прежний командующий сухопутными силами в Европе Бен Ходжес, передает со ссылкой на .

"Россия пытается создать новый "железный занавес", который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны, и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в ", - сказал Ходжес.

По его словам, следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты , а также для того, чтобы удерживать Россию от агрессивных действий против наших партнеров.

"Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Ведь то, что Россия делает в Крыму, может распространиться и на Одессу", – отдельно отметил Ходжес.

При этом генерал уточнил, что когда силы стран объявляют места для проведения учений в Черном море, Россия просто закрывает проходы к этим местам.

Ходжес убежден, что это форма временной блокады Одессы, и это не случайность. Именно следовательно, по его словам, Румыния и другие союзникик так обеспокоены.

"Украине следует подумать о беспилотных системах. Как дроны, только в воде. Есть как надводные, так и подводные беспилотники, которые помогут с разведкой, а также смогут отслеживать подводные лодки и корабли. Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и ", – резюмировал Ходжес в интервью

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