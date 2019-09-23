Если ты была когда-либо в отношениях со Скорпионом, то ты знаешь, что это и легко, и тяжело в одно и то же время, пишет со ссылкой на .

И намного больше, чем с представителями других знаков. Как у одного из знаков стихии воды, у Скорпиона очень глубокая, как океанские воды, личность. И, как вода, она очень легко подвергается воздействию разных окружающих факторов. Часто вообще нельзя понять что происходит внутри. Как яркая и энергичная личность, Скорпион может подарить тебе худшие или лучшие воспоминания в твоей жизни. А какие именно – зависит от твоего поведения.

Считается, что Скорпион – самый ceкcуальный знак во всем зодиаке. На них влияет Марс и Плутон. Но какими бы замечательными эти люди не были, строить с ними отношения – это не легко. Если ты встречалась с таким или встречаешься сейчас, то, наверно, знаешь, что у них есть темная сторона. Хочешь узнать какая она или планируешь в ближайшем будущем встречаться со Скорпионом, читай дальше.

Он ceкcуальнее, чем кто либо, кого ты встречала раньше.

Даже не пытайся противостоять его эротическому магнетизму. У тебя просто не получится, и ты выставишь себя дурой. Это у него в крови, сопротивление напрасно. Запомни на будущее, что в отношениях он хочет главенствовать.

Поэтому, скорее только, если тебя влечет к странному парню с бородой и одетому, как хипстер, который спит на газете в метро, то высок шанс того, что он Скорпион. И просто восхитителен в постели.

В отношениях Скорпион контролирующий доминант.

Скорпион просто одержим контролем. Он готов пойти на все, чтобы добиться желаемого. Такая позиция обеспечивает ему высокую позицию. И вполне оправдано, так как с ответственностью он справляется.

И даже в те моменты, когда тебе кажется, что он не контролирует ситуацию, это не так. Они просто притворяются, пока не появится возможность снова поставить тебя на место. Так что не расслабляйся.

Скорпионы всегда побеждают.

Они отличаются упрямством и сильной волей. И умением манипулировать. Вряд ли кто-либо манипулирует больше, чем Скорпионы. Если хочешь, чтобы твоя команда победила, убедись, что в ней находится Скорпион.

Они знают, чего хотят, чего заслуживают и как этого достичь. И они сделают все, что в их силах, не останавливаясь ни перед чем. Даже перед чувствами других людей.

Им важна приватность.

Они любят держать тайны при себе. И чтобы он открылся нужно здорово постараться. Они очень ценят сохранность их личной жизни в секрете и ненавидят, когда кто-то в нее лезет. Если ты в отношениях с тем, кто не кричит об этом на весь Facebook, то это не потому, что он изменяет или просто чудак. Это потому, что он не хочет, чтобы люди совали нос не в свое дело.

И Скорпионы такие, только в два раза более себе на уме. Поэтому, если твой партнер не ведет страничек в социальных сетях или запирает свой дневник в спрятанном сейфе, то высока вероятность того, что это Скорпион охраняет свое личное пространство. И во имя только Святого, не надо туда лезть без приглашения!

Скорпионы – увлеченные наблюдатели.

Они хотят узнать о тебе все, вплоть до мелочей, которые ты и сама о себе не знала. Они любят наблюдать и близко, и издалека. Потом они формируют свои выводы и проверяют их достоверность время от времени.

Они прирожденные сыщики и потому очень любопытны. Откройся ему. Иначе он все время будет опираться только на свое мнение о тебе. Не зная, чего от тебя ожидать. А это не очень комфортно. Позволь ему наблюдать.

Их влечет тьма.

Скорпионы крайне увлечены темной стороной реальности. В некоторых случаях даже доходит до некрофилии. Скорпионы известны своей страстью ко всему гротескному, ко смерти, ужасу, ночам. Сверхъестественным и даже иногда оккультным.

Кажется, такие вещи их интригуют. И это делает их более интересными. Превосходя наши ожидание и мнения, они выделяются своим буйным воображением, получающем силу от темных уголков человеческой души и не только.

Юмор Скорпионов имеет ярко выраженный оттенок сарказма.

Иногда о них плохо думают из-за того, что им кажутся смешными те вещи, где смех не уместен. Но не осуждай их за это. Вместо этого лучше порадуйся тому, что хотя кто-то смог найти что-то хорошее в этом ужасе. Так намного легче принять это и дальше с этим жить.

Их способность шутить даже в самых серьезных ситуациях помогает им выделяться из толпы. Похоже на Чендлера из сериала «Друзья». Поэтому, в следующий раз, как услышишь его веселящимся в тяжелые и печальные времена, постарайся не воспринимать все слишком близко к сердцу.

Мнение других им совершенно не важно.

Знакомо, когда кто-то говорит, что ему все равно что о нем думают, и о том, что он говорит или делает? Так вот, Скорпион правда имеет это ввиду. Он принадлежит самому себе, и он себя по этому поводу прекрасно чувствует. И мнения других никак на него не влияют.

Он будет заниматься тем, что делает его счастливым. И тем, что делает его лучше. Он не остановиться послушать что о нем говорит и думает мир, а будет дальше идти к цели.

Они честны до грубости.

Уж кто-кто, а этот скрывать от тебя горькую правду не будет. Даже несмотря на то, что иногда он умудряются перестараться. Ведь в итоге все только к лучшему в долгосрочной перспективе. Если ты попросишь его сказать правду, он церемониться не собирается. Это может немного ужалить. Но, разве не говорят, что правда глаза колет?

Они немного экстрасенсы.

Они предпочитают полагаются на свою интуицию и предчувствие. А могут и выйти из себя. Все зависит от того, кто рядом и как он себя ведет. Еще у них есть куча черт, которые делают их более интересными, по сравнению с их партнером. Они могут иногда предсказывать будущее, полагаясь на чутье и навык наблюдателя. Так что он часто будет предвидеть что у тебя на уме, даже до того, как ты это озвучишь.

Это также может быть следствием его хорошей памяти. Он помнит все и всех. Это дает им чувство контроля. Просто смирись с этим. Но не стоит рассчитывать, что эту силу он будет использовать для того, чтобы показывать тебе фокусы.

Они поразительно верны и с яростью защищают любимых.

Если ты расскажешь ему о том, что тебя обидели, ограбили, унизили, то не удивляйся, если он прижмет тебя к себе, найдет всех тех, кто сделал тебе больно и уничтожит все, что эти наглецы любят Как уже упоминалось выше, у Скорпионов вспыльчивый нрав и он проявляется во всем, что они делают.

То же касается и дел сердечных. Они хранят верность с тем же пылом, с которым защищают любимых от бед. Они пожертвуют ради этого собой и своими интересами. Даже тем, во что свято верят. Все ради родных. Любовь очень важна для Скорпиона. Это та самая невидимая сила, которая движет им. Так что, если вдруг ты подумываешь изменить такому, то знай, что они просто ненавидят, когда их верность принимают, как должное. И он будет лезть из кожи вон, чтобы ты полностью прочувствовала вину за то, как ужасно ты поступила.

Они очень изобретательны, хотя и осторожны.

Это одна из лучших черт характера Скорпиона. Из него получится и хороший друг, и отличный любовник. Если ты позвонишь с просьбой приехать посреди ночи, то они так и сделают. Без вопросов. И даже не будут потом тебя этим попрекать. Еще они очень щепетильно и бережно относятся к секретам других. Поэтому люди начинают доверять им уже с первых секунд А все потому, что Скорпион считает, что это ниже его достоинства – ходить и раскрывать чужие тайны.

Поскольку они очень ценят свою приватность и знают, как неприятно, когда кто-то в нее вторгается, они не станут нарушать границы окружающих. Их осторожность и деликатность как раз не позволит. И у них очень хорошая память, потому не стоит им солить. Они не забудут. Как и все тайны, которые ты им рассказала. И они могут в любой момент выплыть на поверхность. Не стоит злоупотреблять тактичностью Скорпиона.

У Скорпионов есть, так сказать, встроенный детектор лжи.

У них отличная память и способность вычислять ложь в любой ситуации. Так что, если ты хочешь хороших отношений с одним из них, то забудь о лжи. Даже о лжи во благо, ведь он все равно все узнает и поймет.

Ты только их разозлишь. А их лучше не сердить. Гнев легко овладевает ими полностью и в итоге произойдет то, о чем вы оба пожалеете. Предавать и врать и так не хорошо, а в отношении Скорпионов – особенно.

Скорпионы могут быть очень хитрыми

Они могут быть очень мстительными и практически без сомнений уничтожат тебя, если ты сделаешь им что-то плохое. Как искусный манипулятор, Скорпион знает, с какой силой и куда ударить, чтобы было очень больно, в ответ на твой выпад, пусть даже в далеком прошлом. Они долго помнят обиды.

Они знают, какого обращения достойны их любимые люди и не только

Не думай, что он будет мил с тобой даже когда ты не мила по отношению к нему. Не думай также, что он легко простит измену, ложь или осуждение. Так как Скорпионы любят углубляться в размышления и наблюдения, они точно знают, какого обращения ты достойна, учитывая все то, что ты сделала.

Они относятся к другим именно так, как они того заслуживают Это выделяет их из окружения. Но это не значит, что он будет злоупотреблять этой своей способностью. Скорее только, он просто даст тебе понять насколько много (или наоборот) ты заслуживаешь и почему.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира