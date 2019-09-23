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Отопительный сезон: когда начнется и где под угрозой срыва
23.09.2019 14:35
Отопительный сезон: когда начнется и где под угрозой срыва По теме:

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября, передает  со ссылкой на "".

"До 20 сентября 2019 года профильные ведомства должны доложить об обеспечении подготовки к отопительному сезону, в частности о четком графике накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. В дальнейшем должен проводиться еженедельный мониторинг", – отмечал глава государства.

Украинское законодательство предусматривает, что отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.

При этом "" предупредил 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

В частности, отопительный сезон может сорваться в следующих городах:

  • Винница

  • Могилев-Подольский

  • Днепр

  • Желтые Воды

  • Каменское

  • Магдалиновка

  • Новомосковск

  • Павлоград

  • Кривой Рог

  • Бахмут

  • Краматорск

  • Новгородское

  • Яковлевка

  • Мариуполь

  • Житомир

  • Новогуйвинское

  • Бердянск

  • Беленькое

  • Ивано-Франковск

  • Калуш

  • Тысменица

  • Киев

  • Белая Церковь

  • Богуслав

  • Бородянка

  • Боярка

  • Бровары

  • Бурты

  • Васильков

  • Вышгород

  • Ирпень

  • Коцюбинское

  • Малая Ольшанка

  • Переяслав-Хмельницкий

  • Ржищев

  • Сквира

  • Софиевская Борщаговка

  • Чубинское

  • Кропивницкий

  • Светловодск

  • Первомайск

  • Северодонецк

  • Львов

  • Яворов

  • Червоноград

  • Николаев

  • Одесса

  • Подольск

  • Раздельная

  • Таирово

  • Усатово

  • Беляевка

  • Ильичевск

  • Овидиопольский

  • Полтава

  • Лубны

  • Кременчуг

  • Ровно

  • Острог

  • Сумы

  • Конотоп

  • Ахтырка

  • Ромны

  • Шостка

  • Харьков

  • Рогань

  • Чугуев

  • Херсон

  • Олешки

  • Дунаевцы

  • Изяслав

  • Хмельницкий

  • Шепетовка

  • Черновцы

  • Чернигов

  • Нежин

  • Черкассы

  • Смела







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