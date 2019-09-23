Неполитические Сводки
|Отопительный сезон: когда начнется и где под угрозой срыва
|23.09.2019 14:35
|
Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.
Кроме того, президент поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону не позднее 20 сентября, передает со ссылкой на "".
"До 20 сентября 2019 года профильные ведомства должны доложить об обеспечении подготовки к отопительному сезону, в частности о четком графике накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. В дальнейшем должен проводиться еженедельный мониторинг", – отмечал глава государства.
Украинское законодательство предусматривает, что отопительный сезон должен стартовать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составляет ниже 8 градусов тепла.
При этом "" предупредил 133 производителей тепла, которые имеют задолженность и не выполняют требования относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.
В частности, отопительный сезон может сорваться в следующих городах: