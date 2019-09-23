В Российской Федерации - в Кремле и в Федеральной службе безопасности - составили психологический портрет Владимира Зеленского.

Украинскому лидеру "поставили диагноз" - решили, что он является "наркоманом любви", написала обозреватель Татьяна Силина в статье для , передает

По ее словам, в решили, что глава нашей страны имеет зависимость от аплодисментов электората или другой публики.

"…Кремле и на Лубянке (там находится здание - Ред.) уже давно составили психологический портрет… президента, собрали информацию о его слабостях, болевых точках и пристрастиях, просекли его зависимость от народной любви и заметили страстное желание быстрых результатов. Зеленский определен как "наркоман любви"…", - отметила автор.

Обозреватель добавила, что российская сторона старается повысить ожидания от Зеленского в Украине и создает для лидера государства внутриполитический прессинг. "…в информационно-психологических операциях тамошние обитатели мастера", - подчеркнула журналистка.

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