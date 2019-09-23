Недавно стало известно, что Министерство Здравоохранения Украины сократило бюджетные расходы на украинцев, которые больны редкими формами заболеваний, пишет со ссылкой на .

Начиная с 29 августа, когда новый состав Кабинета Министров приступил к своим обязанностям, до сегодняшнего дня они успели подать и принять ряд законов. Таким образом, в Минздраве уже приняли решение о финансировании на будущий 2020 год, в который указано о сокращении расходов на людей с редкими заболеваниями. В их список вошли орфанные больные, которым урезали бюджет на 1/3. Финансы некоторых заболеваний сократили в 2 раза.

Согласно бюджету. Составленному в прошлом году на нынешний 2019 год, больные муковисцидозом получили от государства 72 393 млн. гривен, а согласно показателям бюджета на 2020 год, данный показатель уменьшится до 34,822 млн гривен.

По сути, орфанные болезни встречаются у людей довольно редко – примерно 1/2000. На территории Украины лишь 5% населения страдают от таких редких заболеваний. Стоит заметить, что орфанные болезни часто протекают очень тяжело, а проблемой является то, что их практически невозможно диагностировать. Если все же удалось это сделать, то лечение потребует огромного финансирования. К сожалению, для большинства болезней такого типа еще не изобрели лечение.

Кроме того, на половину урезало бюджет для лечения взрослых с гемофилией. Цифры упали с 463 млн гривен, до 262 млн. гривен.

Некоторые пациенты, которые страдают орфанными заболеваниями выразили мнение, что такое финансирование составила еще бывшая и.о. Минздрава Ульяна Супрун. Однако новое министерство опровергло такие догадки и даже стали на защиту своей предшественницы. Они заявили, что команда Супрун наоборот – увеличила расходы на подобные случаи и даже создала отдельную программу. Согласно документам, бюджет мог составлять 160 млн гривен.

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