Печерский районный суд предоставил Госбюро расследований доступ к указам пятого президента Петра Порошенко, в том числе секретным.

Речь идет о деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе, говорится в постановлении суда, передает со ссылкой на .

Отмечается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну.

В частности, следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.

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