|Больше не гостайна: ГБР открыло доступ к секретным указам Порошенко
|23.09.2019 15:51
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Печерский районный суд предоставил Госбюро расследований доступ к указам пятого президента Петра Порошенко, в том числе секретным.
Речь идет о деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе, говорится в постановлении суда, передает со ссылкой на .
Отмечается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну.
В частности, следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.