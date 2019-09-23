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Больше не гостайна: ГБР открыло доступ к секретным указам Порошенко
23.09.2019 15:51
Больше не гостайна: ГБР открыло доступ к секретным указам Порошенко По теме:

Печерский районный суд предоставил Госбюро расследований доступ к указам пятого президента Петра Порошенко, в том числе секретным.

Речь идет о деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе, говорится в постановлении суда, передает  со ссылкой на .

Отмечается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну.

В частности, следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.







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