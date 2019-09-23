Популярный украинский курорт Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области отдыхающие превратили в свалку.

Об этом сообщил один из белорусских блогеров, который посетил данный населенный пункт, пишет со ссылкой на .

Интересно, что с начала лета блогер активно рекламировал Кирилловку, но под конец сезона отпусков он вернулся сюда и ужаснулся от происходящего.

Он побывал на местах, которые посещал месяц назад. Здесь, как и прежде, никто не установил мусорные баки. Прямо на песке валяются бутылки, пластиковые стаканчики и старые поддоны.

Кроме того, он показал происходящее в туалете. От увиденного можно прийти в шоковое состояние.

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