 Пляжи в Кирилловке превратили в помойку: реальное состояние курорта - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пляжи в Кирилловке превратили в помойку: реальное состояние курорта
23.09.2019 16:10
Пляжи в Кирилловке превратили в помойку: реальное состояние курорта По теме:

Популярный украинский курорт Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области отдыхающие превратили в свалку.

Об этом сообщил один из белорусских блогеров, который посетил данный населенный пункт, пишет  со ссылкой на .

Интересно, что с начала лета блогер активно рекламировал Кирилловку, но под конец сезона отпусков он вернулся сюда и ужаснулся от происходящего.

Он побывал на местах, которые посещал месяц назад. Здесь, как и прежде, никто не установил мусорные баки. Прямо на песке валяются бутылки, пластиковые стаканчики и старые поддоны.

Кроме того, он показал происходящее в туалете. От увиденного можно прийти в шоковое состояние.

 







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