Известный украинский мольфар, перед тем, как погибнуть, предупредил жителей Украины, что вскоре страна изменится до неузнаваемости.

Всю Украину 8 лет назад шокировала новость о смерти известного карпатского ясновидящего Михаила Нечая. Он обладал невероятными способностями, предсказывал будущее и помогал людям, пишет со ссылкой на .

На момент смерти, мужчине был восемьдесят один год. До сих пор неизвестны все причины его гибели, но, как это всегда бывает, существует большое количество версий, почему это произошло. Некоторые говорят о том, что это банальная месть, а некоторые, что это благочестивый фанатизм.

До своей смерти он легко предсказывал будущее Украины. Так, его боялся четвертый президент Украины .

В день инаугурации мольфар заявил, что Януковичу не удастся отбыть весь президентский срок. Кроме того, он уже тогда предсказал, что территорию Украины будут стараться захватить соседние страны.

В частности, он говорил о территории Донбасса. И оказался прав, ведь на востоке страны уже более 5 лет идет война.

Михаил Нечай видел угрозу и от других соседних стран, таких как Польша, Румыния, Чехия. Польша будет настроена забрать Галичину, а Закарпатье будет захвачено Чехией.

Ясновидящий видел раздор на территории Украины, который может закончиться крайне плохо, и будет нести за собой ужасающие последствия.

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