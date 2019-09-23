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Прима Екатерина Кухар показала, что такое вертикальный шпагат
23.09.2019 17:06
Прима Екатерина Кухар показала, что такое вертикальный шпагат По теме:

Прима-балерина Национальной оперы Украины, Екатерина Кухар, поделилась с подписчиками страницы своего инстаграм-аккаунта радостной новостью. Она объявила о признании своих выдающихся способностей в балете и показала идеальный вертикальный шпагат, пишет  со ссылкой на .

Екатерина заявила, что в Америке ей открыли визу «О-1», которая выдается только лицам, с экстраординарными или выдающимися способностями. Балерина также указала, что для нее очень важно признание ее заслуг не только в Украине, но и за границей, тем более – одной из ведущих стран мира.







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