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|"Звезда камеди" будет заместителем Кличко
|23.09.2019 17:24
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Бывший ведущий украинского "Comedy Club" Максим Бахматов будет работать заместителем мэра Виталия Кличко.
Об этом шла речь на пресс-конференции обоих в понедельник, передает со ссылкой на .
"Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей. С широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил Кличко.