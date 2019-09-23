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"Звезда камеди" будет заместителем Кличко
23.09.2019 17:24
"Звезда камеди" будет заместителем Кличко По теме:

Бывший ведущий украинского "Comedy Club" Максим Бахматов будет работать заместителем мэра Виталия Кличко.

Об этом шла речь на пресс-конференции обоих в понедельник, передает со ссылкой на .

"Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей. С широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил Кличко.







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