Бывший ведущий украинского "Comedy Club" Максим Бахматов будет работать заместителем мэра Виталия Кличко.

Об этом шла речь на пресс-конференции обоих в понедельник, передает со ссылкой на .

"Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей. С широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил Кличко.

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