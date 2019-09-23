Неполитические Сводки
- Богдан имеет право быть главой Офиса президента: решение Верховного суда
- Еще одна трагическая ДТП в Киевской области: трое погибших
- Трамп ожидает "больше честности" от Украины и Зеленского
- СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
- Деми Мур призналась, что пережила передозировку после измены Кутчера
|ГБР открыло еще одно дело против Парубия
|23.09.2019 18:02
|
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом говорится в документе, который Парубий опубликовал у себя на странице в Facebook, передает со ссылкой на .
Поделитесь статьей с друзьями