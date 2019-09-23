 ГБР открыло еще одно дело против Парубия - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
ГБР открыло еще одно дело против Парубия
23.09.2019 18:02
ГБР открыло еще одно дело против Парубия По теме:

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом говорится в документе, который Парубий опубликовал у себя на странице в Facebook, передает со ссылкой на .







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->