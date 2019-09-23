Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом говорится в документе, который Парубий опубликовал у себя на странице в Facebook, передает со ссылкой на .

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