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|Еще одна трагическая ДТП в Киевской области: трое погибших
|23.09.2019 18:38
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Неподалек села Бзив в Барышевском районе Киевской области произошло с участием трех автомобилей.
Погибли трое людей, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает со ссылкой на .
"Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги", - говорится в сообщении.
В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий мужчина умер уже в карете "скорой" по дороге в больницу.
Полиция устанавливает причины трагической .
Авария произошла 22 сентября в 23:26. На трассе Киев-Чоп между селами Пилиповичи и Большой Молодьков в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли.