Неподалек села Бзив в Барышевском районе Киевской области произошло с участием трех автомобилей.

Погибли трое людей, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает со ссылкой на .

"Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги", - говорится в сообщении.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий мужчина умер уже в карете "скорой" по дороге в больницу.

Полиция устанавливает причины трагической .

Авария произошла 22 сентября в 23:26. На трассе Киев-Чоп между селами Пилиповичи и Большой Молодьков в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира