Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после ничейного матча против "Фиорентины" 2:2 в рамках четвертого тура Серии А, передает со ссылкой на .

Отдельно специалист акцентировал внимание и на игре украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Мы справились хорошо, хотя играли сегодня против отличной команды. Все шло к нашему поражению, но стоит отдать должное нашим игрокам они не хотели проигрывать. Мы хорошо сыграли в первом тайме с Сапатой и Мюриэлем, у которых были хорошие шансы отличиться. Малиновский также хорошо себя показал в этой игре", цитирует Гасперини "90min.com".

Руслан Малиновский в текущем сезоне отыграл за Аталанту четыре матча во всех турнирах забитыми мячами не отличался. Игра против Фиорентины была единственной, когда украинский хавбек появился на поле со стартовых минут.

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