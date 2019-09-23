За прошедшую неделю доллар к гривне подешевел на 1,1-1,8%. По состоянию на 23 сентября официальный курс Нацбанка составляет 24,43 грн/долл, передает со ссылкой на .

"Гривна укрепилась из-за притока валюты нерезидентов для покупки ОВГЗ. Доллар устойчиво снижается с начала прошлой недели, а с прошлой пятницы твердо закрепился ниже отметки 24,5 гривны", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, на утренних торгах в понедельник доллар продолжает снижаться.

"На этой неделе ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю близко 24 гривен. Наличный доллар в банках может торговаться около 23,9-24,2 гривен", - заключает он.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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