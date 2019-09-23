Президент подписал законопроект об импичменте главы государства.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает со ссылкой на .

Основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или другого преступления. Процедуру письменно инициируют по меньшей мере 226 нардепов. Создают временную следственную комиссию. Туда должны войти парламентарии, специальный прокурор и следователи.

Комиссия отчитывается перед . Обвинения должны поддержать более 300 голосами. Выводы по делу дают Конституционный и высший суды.

Не менее 338 голосами отстраняют президента от должности. Если решение о его отстранении не принимают, спикер прекращает процедуру импичмента и полномочия следственной комиссии. От имени парламента в письменной форме должен извиниться перед главой государства.

10 сентября приняла в целом законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента. Его проголосовали по упрощенной процедуре.

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