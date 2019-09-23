Форвард Даниил Сикан прошлой зимой сменил "Карпаты" на "". Вторую половину сезона провел выступая за "Мариуполь".

Летом стал обладателем Кубка мира между молодежных команд в Польше. Смог забить на турнире 3 мяча, передает со ссылкой на .

Летом вернулся в "", где есть дублером основного форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

Подругой 18-летнего Сикана является Татьяна холод. Девушка модельной внешности, которая любит делать откровенные фото.

В последнем туре чемпионата Украины "" победил в Чернигове местную "Десну" 1: 0 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

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