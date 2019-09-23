Городской голова подал Верховной раде Украины альтернативный законопроект о столице. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает со ссылкой на .

По его словам, ранее внесенный в Раду законопроект о столице не предполагает самоуправление и децентрализацию.

"Любой законопроект должен быть обсужден с киевлянами. Я убежден, что изучив законопроект… он не для самоуправления, не для киевлян. Мы предложили альтернативный законопроект", - отметил Кличко.

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