 Кличко подал альтернативный законопроект о столице - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Кличко подал альтернативный законопроект о столице
23.09.2019 20:31
Кличко подал альтернативный законопроект о столице По теме:

Городской голова подал Верховной раде Украины альтернативный законопроект о столице. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает со ссылкой на .

По его словам, ранее внесенный в Раду законопроект о столице не предполагает самоуправление и децентрализацию.

"Любой законопроект должен быть обсужден с киевлянами. Я убежден, что изучив законопроект… он не для самоуправления, не для киевлян. Мы предложили альтернативный законопроект", - отметил Кличко.

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->