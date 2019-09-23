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- iPhone 11 – производительная новинка от Apple
|iPhone 11 – производительная новинка от Apple
|23.09.2019 21:08
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Устройство выполнено в классическом для бренда дизайне и оснащен мощными техническими характеристиками. По сравнению с прошлогодним XR телефон работает быстрее и дольше выдерживает без подзарядки. Рассказываем обо всех нюансах гаджета. пишет со ссылкой на .
10 сентября 2019 года компания анонсировала три новых смартфона, между которых бюджетная модель – 11. Устройство выполнено в классическом для бренда дизайне и оснащен мощными техническими характеристиками. По сравнению с прошлогодним XR телефон работает быстрее и дольше выдерживает без подзарядки. Рассказываем обо всех нюансах гаджета.
Изящный и надежный корпус
На задней панели корпуса расположен квадратный блок с двумя модулями основной камеры. Сбоку находится LED-вспышка и отверстие для микрофона. Для передачи данных, подсоединения наушников и зарядного устройства в корпус встроен Lightning разъем.
Стильный дисплей
Идеальные снимки
12 Мп широкоугольного модуля;
Больше эффективности
Автономность работы в течение дня обеспечивает аккумулятор на 3110 мАч. Айфон 11 комплектуется быстрой и беспроводной зарядкой. Девайс можно использовать для подзарядки Qi-совместимых устройств, например, AirPods и Watch.
Цена 11 различается в зависимости от объема встроенной памяти – 64 Гб или 256 Гб. Модель поступит в продажу 27 сентября.