Устройство выполнено в классическом для бренда дизайне и оснащен мощными техническими характеристиками. По сравнению с прошлогодним XR телефон работает быстрее и дольше выдерживает без подзарядки. Рассказываем обо всех нюансах гаджета. пишет со ссылкой на .

10 сентября 2019 года компания анонсировала три новых смартфона, между которых бюджетная модель – 11. Устройство выполнено в классическом для бренда дизайне и оснащен мощными техническими характеристиками. По сравнению с прошлогодним XR телефон работает быстрее и дольше выдерживает без подзарядки. Рассказываем обо всех нюансах гаджета.

Изящный и надежный корпус

Для производства 11 компания использовала специальное матовое стекло, которое отличается повышенной стойкостью к царапинам и повреждениям. Так же, как XR, девайс получил не только стандартные расцветки, но и яркие. Если прошлогодний гаджет выпускался в синем и коралловом цвете, то новинка 2019 года представлена в зеленом и лавандовом оттенках.

На задней панели корпуса расположен квадратный блок с двумя модулями основной камеры. Сбоку находится LED-вспышка и отверстие для микрофона. Для передачи данных, подсоединения наушников и зарядного устройства в корпус встроен Lightning разъем.

Стильный дисплей

Айфон 11 оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном. Разрешение Full HD дисплея – 1792х828 пикселей. Тактовая частота экрана составляет 90 Гц в обычном режиме использования и 120 Гц при запуске игр. Дисплей впечатляет насыщенной картинкой с реалистичной передачей оттенков. Игровой процесс в гаджете плавный и без разрывов.

Идеальные снимки

Двойная камера состоит из:

12 Мп широкоугольного модуля;

12 Мп телеобъектива.

В камеру 11 также встроен двукратный зум, позволяющий создавать четкие фотографии при приближении объектов в кадре. Разрешение фронталки – 12 Мп. Все камеры устройства позволяют сделать качественные снимки как при дневном освещении, так и в темном помещении.

Больше эффективности

Повысить производительность и быстродействие Айфон 11 разработчикам удалось благодаря внедрению процессора A13 Bionic. Объем оперативной памяти в 4 Гб позволяет легко переключаться между приложениями, играть в ресурсоемкие игры и использовать функционал камеры на полную мощность.

Автономность работы в течение дня обеспечивает аккумулятор на 3110 мАч. Айфон 11 комплектуется быстрой и беспроводной зарядкой. Девайс можно использовать для подзарядки Qi-совместимых устройств, например, AirPods и Watch.

Цена 11 различается в зависимости от объема встроенной памяти – 64 Гб или 256 Гб. Модель поступит в продажу 27 сентября.

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