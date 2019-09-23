Неполитические Сводки
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|Зеленский одобрил закон о режиме общего транзита
|23.09.2019 22:03
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подписал законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает со ссылкой на .
Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.