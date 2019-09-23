подписал законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает со ссылкой на .

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

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