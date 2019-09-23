Винницкая "Нива" в матче 11-го тура группы А второй лиги сыграла вничью с "Буковиной" 2: 2, передает со ссылкой на .

Такой результат не понравился фанатом команды, всиловилы претензии футболистам команды.

После поединка ультрас "Нивы" заставили футболистов снять футболки. Некоторые игроки сопротивлялись, из-за чего начались беспорядки. Футболистам даже пришлось обращаться за помощью в полицию.

"Нива" после девяти сыгранных туров замыкает турнирную таблицу группы А, отставание от "Чайки", которая идет на предпоследнем месте, составляет 1 очко.У следующем туре 25 сентября винницкая Нива дома сыграет против Ужгорода

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