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|Одно из дел Ефремова передали антикоррупционному суду
|23.09.2019 22:39
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины рассмотрит одно из дел бывшего лидера Александра Ефремова. Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook, передает со ссылкой на .
Сообщается, что уже завтра в 10:00 в помещении ВАКС состоится открытое подготовительное заседание по делу, в котором обвиняемым проходит , а соучастниками - экс-нардеп от Коммунистической партии Украины Сергей Гордиенко и экс-нардеп от .
Ефремова, в частности, обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, соучастии в преступлении и подделке официальных документов
Напомним, ранее сообщалось, что Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест Ефремова, который обвиняется в государственной измене и организации захвата Луганской . На сегодня он находится на свободе под личным обязательством. Его также подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее также стало известно, президент Украины назначил адвоката Ефремова заместителем главы Офиса президента.