Неполитические Сводки
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|Помощник Зеленского рассказал, что Украина везет в ООН
|23.09.2019 23:15
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В своем выступлении на Генеральной Ассамблее президент пытается донести месседжи о месте Украины в мировом сообществе.
Об этом в интервью Lb.ua рассказал его помощник Андрей Ермак, передает со ссылкой на .
"Мы везем выступление. Президент выступит на Генассамблее, где он будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы планируем развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал он.
Во время поездки у Зеленского запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом.
"Первое знакомство и хорошая возможность сформировать" дорожную карту "уже официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политики, им важно наладить личный контакт".