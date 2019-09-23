В своем выступлении на Генеральной Ассамблее президент пытается донести месседжи о месте Украины в мировом сообществе.

Об этом в интервью Lb.ua рассказал его помощник Андрей Ермак, передает со ссылкой на .

"Мы везем выступление. Президент выступит на Генассамблее, где он будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы планируем развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал он.

Во время поездки у Зеленского запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом.

"Первое знакомство и хорошая возможность сформировать" дорожную карту "уже официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политики, им важно наладить личный контакт".

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