В проекте государственного бюджета-2020 повышения зарплат педагогам нет, на это надо дополнительных 45 млрд грн, передает со ссылкой на .

Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад сайту "Українська правда"

"Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где". Есть разные оценки, какая это сумма. давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн", - рассказала чиновник.

По словам Новосад, для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда вытянуть, у кого их забрать" и отдать педагогам.

"Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут.

Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - заявила министр.

Министр отметила, что решение будет ко второму чтению бюджета.

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