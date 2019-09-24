Один из нападавших на екснардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитов вернулся в Украину. Об этом заявил адвокат Маси Найем, передает со ссылкой на .

18 февраля 2019 года, через десять месяцев после нападения, официально стало известно, что Саитова Магомед есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину, сообщил он в Facebook.

Саитова задержали. В понедельник, 23 сентября состоится судебное заседание по ходатайству прокуратуры города о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нападение на нардепа Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года в центре . По словам нардепа, дорожный конфликт перерос в драку, во время которой ему сломали челюсть.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира