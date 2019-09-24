|"Карпаты" подписали экс-форварда "Вердера"
|24.09.2019 02:01
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Львовские "Карпаты" официально объявили о подписании 24-летнего форварда Мелвина Лоренцем, передает со ссылкой на .
Предыдущим клубом Лоренцем был голландский "АДО Ден Хаг", за который он выступал с 2017 года. В 2013-2017 годах он провел 14 матчей и забил 1 гол за "Вердер" в Бундеслиге.
Также на счету Лоренцем один матч в составе сборной Уганды в 2016 году. При этом у него также есть немецкое гражданство. В "Карпатах" Лоренцем выступать под 36-м номером.
В предыдущей игре чемпионата Украины "Карпаты" в гостях проиграли "Днепру- 1" 0: 2 и занимают 9 место в УПЛ.