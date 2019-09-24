|Когда Сенцов поедет в Европарламент: назвали дату
|24.09.2019 02:20
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Европарламент направил Олегу Сенцову приглашение на вручение ему премии Сахарова. Состояться оно должно во время пленарного заседания парламента в конце октября, передает со ссылкой на .
Сообщил об этом журналист брюссельского филиала издания "Радио " Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.
"Сенцову направили приглашение приехать за премией Сахарова. Вероятно, вручение состоится на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", указал журналист.
Председатель Европарламента хочет лично встретиться с Олегом Сенцовым и вручить ему премию Сахарова. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Европейского парламента.