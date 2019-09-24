Из России в аннексированный Крым этапировали пятнадцать крымских татар - фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Facebook-страница правозащитной группы "Крымская солидарность", передает со ссылкой на .

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"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания по продлению ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Среди этапированных: Рустем Шейхалиев, Абдуллаев Иззет, Сейтвели Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов, Асан Яников, Риза Изетов, Вели Абдулкадыров, Энвер Аметов, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Тофик Абдулгазиев, Рустем Сейтхалилов, Абдурахманов Меджит.

Напомним, 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымскотатарских активистов. В том числе активистов общественного обьединения "Крымская солидарность". Всего силовиками были задержаны 24 активиста. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемыми по этому делу являются 25 крымских татар.

Также, напомним, 19 сентября провела очередные обыски у крымских татар в селе Солнечная Долина, которое расположено близко от города Судак.

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