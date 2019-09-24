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Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры
24.09.2019 03:54
Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры По теме:

Президент подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Сообщено об этом на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает со ссылкой на .

23 сентября закон подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. После этого документ передали в Офис президента. В этот же день Глава государства закон подписал.

29 августа внес в Верховную Раду законопроект №1032 о реформе Генеральной прокуратуры. В документе предлагает переименовать орган на Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром. Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить общее количество работников ведомства с 15 тысяч до 10.







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