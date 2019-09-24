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Дальнобойщики заблокировали границу с Польшей
24.09.2019 05:08
Дальнобойщики заблокировали границу с Польшей По теме:

Во Львовской области дальнобойщики устроили забастовку. В результате движение транспортных средств через некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с Польшей остановилось.

Сообщает об этом издание ФАКТЫ, передает со ссылкой на .

Заблокированными оказались пункты Краковец и Шегини. Бастовать дальнобойщики начали из-за разрешения на перевозку. Требования свои пока не объявили.

На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли несколько тонн контрабанды. Тайник обнаружили под обшивкой салона. Всего нашли более 3500 единиц одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей.







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