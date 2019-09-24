Украина и еще семь стран отказались от участия в женском чемпионате мира по боксу, который будет проходить в Улан-Удэ, передает со ссылкой на .

"На сегодняшний день 69 официально зарегистрированных команд, изначально их было 75, отказались 8 команд. Это команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово, Гватемалы. Но добавились еще две команды Парагвай и Малия, цитирует директора АНО "Дирекция чемпионата мира по боксу" Алексея Пинтаева "vtinform.com".

Конкретная причина отказа Украины от участия в соревнованиях не называется. Сообщается лишь, что у каждой команды была своя мотивация отказа: кто-то не смог организоваться, у кого-то случились травмы спортсменов.

Чемпионат мира по боксу пройдет в российском Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

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