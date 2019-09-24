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|В Слуге народа предлагают отказаться от вступления в НАТО
|24.09.2019 06:05
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Украина должна пересмотреть подход к отношениям с и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет со ссылкой на .
По ее словам, Украину не ждут в и туда скорее возьмут Грузию. При этом она отметила, что десять лет назад и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. А сейчас Украина несет серьезные репутационные издержки из-за того, что власти постоянно говорят о вступлении в военный альянс, "где ее не ждут".
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.
"Они, наверное, глубже интегрированы в , чем некоторые страны , например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией", - пояснила депутат.