Украина приняла решение не подавать полномочия новой делегации на утверждение во время осенней части сессии с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Об этом сообщила глава украинской делегации в , народный депутат от фракции "Слуга народа", Елизавета Ясько в Facebook, передает со ссылкой на .

Сообщается, что такое решение стало реакцией Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

В заявлении украинской делегации говорится, что Украина будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью изобретения общих подходов и решений, которые "позволили бы вернуть ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

сообщало, что украинская делегация в будет частично представлена на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, собирались поехать на сессию .

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены главами украинских делегаций в Парламентских ассамблеях и .

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