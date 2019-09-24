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|"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
|24.09.2019 07:38
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Уголовное производство против Андрея Парубия о якобы создании им вооруженных группировок для массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года разгневало сеть, передает со ссылкой на .
Политики и активисты называют обвинения глу постью, придуманной в Москве. Одни интересуются, стоит ли дальше ожидать открытия дел за участие в Революции достоинства и освобождении Славянска. Другие советуют ГБР не выполнять указаний Андрея Портнова.
Дмитрий Ярош перевел Украинскую добровольческую армию в состояние повышенной готовности.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с мнениями известных людей относительно действий ГБР против Парубия.
Бывший председатель Верховной Рады сообщил 23 сентября, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении него из-за столкновений 2 мая 2014 года в Одессе. Те события в ГБР назвали "массовыми беспорядками".
2 мая 2014 года из-за противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек - шесть из них в центре города от огнестрельных ранений, а 42 - из-за пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
Сам Парубий назвал обвинения "зазеркальным абсурдом".
В конце августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича сообщил, что обратится в ГБР с заявлением о якобы преступлении Парубия.