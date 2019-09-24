24 сентября православная церковь почитает память священный Феодоры Александрийской, передает со ссылкой на .

Феодора была знатной молодой женщиной из Александрии. Однажды, прельщенная колдуньей, она поддалась искушению и изменила супругу с парнем, побуждаемым дьяволом. Феодора поверила своднице, которая сказала ей: "Никто не узнает, что ты сделаешь, потому что ночь глубока и тьма покроет все". Но уже утром Феодора поняла, что ничего нельзя укрыть от Бога. Он видит не только дела, совершенные человеком, но и его помыслы.

Феодора безустанно молилась и до смерти не раскрыла своей тайны, хотя подвергалась клевете и незаслуженному обвинению в совращении молодой женщины, сына которой она воспитывала, приняв на себя роль отца и чужую вину. Преподобная беспрекословно перенесла незаслуженное наказание. За свои благие дела она была прощена Господом и причислена к сонму святых.

Традиции 24 сентября

В народном календаре на житие священный Федоры нет и намека. День ее памяти был наполнен сугубо мирским содержанием в виде примет и присловий, связанных с погодой.

"Федоры – замочи хвосты" – образное название дня, указывающее на то, что к концу сентябрю все чаще идут дожди и становится слякотно.

В году две Федоры – осенняя (24 сентября) и зимняя (12 января), одна – с грязью, другая – с морозом.

Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Отсюда и выражение "Федоры-обдеры": хлеб, оставшийся на корню, пропадает (обивается, осыпается).

Урожай зерновых к этой дате был собран, крестьяне теперь были озабочены состоянием озими. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, потому в день её памяти ходили смотреть озимые восходы. Однако по осенним восходам ещё рано судить о будущем урожае.

В этот день устраивались "капустные вечеринки" ‒ к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, делали салат, начинку для пирожков и пр.).

Приметы на 24 сентября

Если пчелы во второй раз летку заводят, то осень будет теплая и продолжительная.

Сильные восходы озимых – к хорошему урожаю в следующем году.

Пчелы летают – зима поздно наступит.

Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.

Грех на Федору вести пустые разговоры.

Если у девушки 24 сентября подол испачкается, то ее супруг будет выпивохой.

Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.

На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопутствовать неудача. Губы тоже лучше не красить, потому что можно заболеть.

Врать 24 сентября нельзя, потому как обман все равно раскроется.

Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с домочадцами.

На дороге ничего поднимать нельзя – могут порчу навести.

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