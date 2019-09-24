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|Приметы на 24 сентября: что нельзя делать
|24.09.2019 08:14
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24 сентября православная церковь почитает память священный Феодоры Александрийской, передает со ссылкой на .
Феодора была знатной молодой женщиной из Александрии. Однажды, прельщенная колдуньей, она поддалась искушению и изменила супругу с парнем, побуждаемым дьяволом. Феодора поверила своднице, которая сказала ей: "Никто не узнает, что ты сделаешь, потому что ночь глубока и тьма покроет все". Но уже утром Феодора поняла, что ничего нельзя укрыть от Бога. Он видит не только дела, совершенные человеком, но и его помыслы.
Феодора безустанно молилась и до смерти не раскрыла своей тайны, хотя подвергалась клевете и незаслуженному обвинению в совращении молодой женщины, сына которой она воспитывала, приняв на себя роль отца и чужую вину. Преподобная беспрекословно перенесла незаслуженное наказание. За свои благие дела она была прощена Господом и причислена к сонму святых.
Традиции 24 сентября
В народном календаре на житие священный Федоры нет и намека. День ее памяти был наполнен сугубо мирским содержанием в виде примет и присловий, связанных с погодой.
"Федоры – замочи хвосты" – образное название дня, указывающее на то, что к концу сентябрю все чаще идут дожди и становится слякотно.
В году две Федоры – осенняя (24 сентября) и зимняя (12 января), одна – с грязью, другая – с морозом.
Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Отсюда и выражение "Федоры-обдеры": хлеб, оставшийся на корню, пропадает (обивается, осыпается).
Урожай зерновых к этой дате был собран, крестьяне теперь были озабочены состоянием озими. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, потому в день её памяти ходили смотреть озимые восходы. Однако по осенним восходам ещё рано судить о будущем урожае.
В этот день устраивались "капустные вечеринки" ‒ к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, делали салат, начинку для пирожков и пр.).
Приметы на 24 сентября