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Приметы на 24 сентября: что нельзя делать
24.09.2019 08:14
Приметы на 24 сентября: что нельзя делать По теме:

24 сентября православная церковь почитает память священный Феодоры Александрийской, передает со ссылкой на .

Феодора была знатной молодой женщиной из Александрии. Однажды, прельщенная колдуньей, она поддалась искушению и изменила супругу с парнем, побуждаемым дьяволом. Феодора поверила своднице, которая сказала ей: "Никто не узнает, что ты сделаешь, потому что ночь глубока и тьма покроет все". Но уже утром Феодора поняла, что ничего нельзя укрыть от Бога. Он видит не только дела, совершенные человеком, но и его помыслы.

Феодора безустанно молилась и до смерти не раскрыла своей тайны, хотя подвергалась клевете и незаслуженному обвинению в совращении молодой женщины, сына которой она воспитывала, приняв на себя роль отца и чужую вину. Преподобная беспрекословно перенесла незаслуженное наказание. За свои благие дела она была прощена Господом и причислена к сонму святых.

Традиции 24 сентября

В народном календаре на житие священный Федоры нет и намека. День ее памяти был наполнен сугубо мирским содержанием в виде примет и присловий, связанных с погодой.

"Федоры – замочи хвосты" – образное название дня, указывающее на то, что к концу сентябрю все чаще идут дожди и становится слякотно.

В году две Федоры – осенняя (24 сентября) и зимняя (12 января), одна – с грязью, другая – с морозом.

Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Отсюда и выражение "Федоры-обдеры": хлеб, оставшийся на корню, пропадает (обивается, осыпается).

Урожай зерновых к этой дате был собран, крестьяне теперь были озабочены состоянием озими. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, потому в день её памяти ходили смотреть озимые восходы. Однако по осенним восходам ещё рано судить о будущем урожае.

В этот день устраивались "капустные вечеринки" ‒ к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, делали салат, начинку для пирожков и пр.).

Приметы на 24 сентября

  • Если пчелы во второй раз летку заводят, то осень будет теплая и продолжительная.
  • Сильные восходы озимых – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Пчелы летают – зима поздно наступит.
  • Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.
  • Грех на Федору вести пустые разговоры.
  • Если у девушки 24 сентября подол испачкается, то ее супруг будет выпивохой.
  • Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.
  • На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопутствовать неудача. Губы тоже лучше не красить, потому что можно заболеть.
  • Врать 24 сентября нельзя, потому как обман все равно раскроется.
  • Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с домочадцами.
  • На дороге ничего поднимать нельзя – могут порчу навести.






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