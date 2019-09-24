Бывший украинский президент , сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.

Как сообщает "", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде , где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу, передает со ссылкой на .

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.

"Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – сейчас выполняются", – добавил Сердюк.

В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения уверена в своей победе, поскольку "приговор Оболонского райсуда города - мотивированный и законный".

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