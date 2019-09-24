Неполитические Сводки
- Янукович возвращается: первые подробности подготовки come back
- В Сенате Гаити произошла стрельба: есть пострадавшие
- Приметы на 24 сентября: что нельзя делать
- Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 100 взрывов за сутки
- Ночью 23 и 24 сентября в Украине объявлен первый уровень опасности из-за заморозков
|Янукович возвращается: первые подробности подготовки come back
|24.09.2019 08:32
|
Бывший украинский президент , сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.
Как сообщает "", об этом заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде , где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора Януковичу, передает со ссылкой на .
"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - заявил адвокат.
"Основные задачи, поставленные клиентом, – это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота – сейчас выполняются", – добавил Сердюк.
В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения уверена в своей победе, поскольку "приговор Оболонского райсуда города - мотивированный и законный".