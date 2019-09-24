Гороскоп на 24 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому во вторник будет сильно везти, а кому лучше приготовиться к трудному деньку? предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день, передает .

Овен

Эта рабочая неделя началась у Овнов спокойно и размеренно. Гороскоп на 24 сентября говорит, что и второй день недели получится очень равномерным. Впрочем, не стоит расслабляться, поскольку во второй половине рабочей пятидневки вас могут ожидать внезапные волнения.

Телец

А вот Тельцам покой только снится. С одной стороны они могут быть собой довольны, поскольку находятся в круговороте событий и твердо идут к намеченной ими цели, но такой темп выматывает.

Близнецы

У Близнецов первый месяц осени проходит под знаком любви и вдохновения. Вы будто летаете на крыльях и это заметно сказывается на вашей продуктивности. Не останавливайтесь, пусть это чувство не покидает вас как можно дольше.

Рак

Раков ждут очень приятные финансовые сюрпризы. И речь не обязательно о зарплате. Возможно вам упадут какие-то бонусы или же вы выиграете в лотерею. В такой день все вероятно.

Лев

24 сентября звезды могут быть не на стороне Львов, но все же постарайтесь не откладывать важные дела на потом, поскольку эта полоса может затянуться.

Дева

Дев могут ждать романтические сюрпризы. При чем не обязательно от тех людей, от которых вы могли бы этого ждать. Ну а как к этому относиться - решать уже вам.

Весы

Во вторник Весов могут ошарашить неожиданной рабочей новостью. Вам нужно быть готовыми к переменам, вероятно неожиданной командировке или необычному заданию, которое будет не так просто выполнить.

Скорпион

Скорпионам в последнее время приходится непросто. Вы упорно трудитесь и пробиваетесь к намеченной цели, но тратите при этом много сил. Легко вам в ближайше дни не будет, однако все это окупится.

Стрелец

Во вторник Стрельцы испытают непреодолимую тягу к красоте и изяществу. Утром, отправляясь на работу, вы наденете очень роскошный наряд, и на протяжении только этого дня будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих.

Козерог

Козероги сегодня случайно обидят близкого человека. Помните, что слово - не воробей, однако в ваших руках возможность исправиться.

Водолей

Начинания Водолеев во вторник обречены на успех, следовательно не стоит слишком переживать по поводу итогов какого-то важного мероприятия.

Рыбы

Рыбам во вторник может сильно повредить неуверенность в их силах. Если вы сумеете набраться решимости, то свернете в этот день горы.

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