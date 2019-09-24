В принятом 20 сентября Верховной радой законе (проект №1073) предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек.

Об этом на брифинге сказал глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает со ссылкой на .

Как отметил Верланов, это часть только комплекса ведения программных регистраторов расчетных операций.

По его словам, для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек. "Если чек не выдан, то тогда действительно кешбэк применить невозможно, а идет штраф за невыдачу чека", - сообщил он.

Если же покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

"И если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю", - сказал Верланов.

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