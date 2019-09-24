Последняя неделя сентября в Украине обещает быть относительно теплой. Днем, по прогнозам синоптиков, средняя температура будет около 12-15 градусов выше нуля. Но ночью уже будут заморозки. О капризах погоды на 24-29 сентября узнавал "", передает

По данным Укргидрометцентра во вторник, 24 сентября, ночью в северных, восточных и части западных областей будут заморозки. В восточных областях столбики термометров ночью покажут от -1 до +1 градуса. На севере, а также в Житомирской и Ровенской областях будет до 2 градусов мороза. На остальной территории сохранится плюсовая температура: +4-7 будет на западе и в центре и до 10 градусов тепла ожидается ночью на юге, включая Крым.

Днем холоднее только будет в тех же северных и восточных областях (+11-14). В центральных и северо-западных областях столбики термометров покажут +14-16. На юге и в юго-западных областях будет +19-23.

Дождей 24 сентября не ожидается.

В среду, 25 сентября, синоптики обещают дождливую погоду во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. На остальной территории будет кое-где облачно, но без осадков.

Ночью сохранятся заморозки на востоке (-1+1), в северных и северо-западных областях будет +3-6, а в центральных и юго-западных областях ожидается +7-9. На юге ночь будет самая теплая - от 8 до 11 градусов с отметкой "плюс".

Днем на западе, в центре, а также в Киевской области будет +14-16, а в южных областях воздух прогреется до 19 градусов. Холоднее только будет в северных и восточных областях (+10-14).

В четверг, 26 сентября, дождевой фронт накроет три четверти страны. Сухо будет только на востоке и юге (кроме Одесской области), а также в Днепровской, Полтавской областях и в Крыму.

Ночью +7-10 градусов будет во всех регионах кроме востока, где синоптики прогнозируют +3-5. Днем практически по всей стране ожидается 14-16 градусов тепла. И только на юге столбики термометров покажут +17-19.

На 1-2 градуса по всей стране (кроме юга) упадет температура в пятницу, 27 сентября. Ночью ожидается 7-10 градусов выше нуля.

Ночью дождь пройдет по всей стране, кроме востока. А вот днем сухая погода будет в северо-западных, северных и восточных областях. На остальной территории пройдут дожди.

В выходные, 28-29 сентября, синоптики обещают солнечную погоду. И только в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях пройдут небольшие дожди. Температурная картина отдельно не изменится.

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