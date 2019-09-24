Министерство сельского хозяйства Чехии предлагает ежегодно приглашать украинцев на сезонные работы по борьбе с жуком-короедом.

Как сообщается на сайте ведомства, вопрос систематизированного привлечения заробитчан из Украины на данные работы планируют обсудить на заседании правительства и разработать упрощенную программу выдачи рабочих виз, передает со ссылкой на .

"До 2022 года таким образом в Чехию могут прибыть 4,5 тысяч работников, из расчета 1,5 тысячи человек в год", — уточнили в министерстве.

Чехи планируют выдавать украинцам визу на год без возможности изменения цели и срока пребывания в стране.

По данным Минсельхоза, работников за рубежом приходится искать, поскольку местные жители не спешат занимать рабочие места, отрасли не хватает как минимум 57 тысяч сотрудников.

Уточняется, что леса Чехии заполонили вредители, следовательно прибыль предприятий деревообрабатывающей промышленности обрушилась в десять раз. Чтобы компенсировать потери, власти страны выделили порядка 108 миллионов долларов в качестве дотаций для частных владельцев лесов.

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