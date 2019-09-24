может быть вовлечен в политическую игру действующего президента Дональда Трампа перед выборами в Штатах и после этого Украина частично утратит поддержку одной из американских партий в Конгрессе.

Об этом заявил "" знаток по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко, передает .

"Зеленский вряд ли может что-то выиграть в этой ситуации. Больше, чем нам сегодня дают американцы, мы не получим. А потерять можем. Поэтому лучше не вмешиваться и пытаться дистанцироваться от этого американского конфликта. Ключевая задача - сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе. И если занять чью-то сторону, то можно ее потерять", - отметил он.

Эксперт призвал президента Украины не упоминать в ходе переговоров с кандидатами на пост главы Белого дома коррупционные расследования в Украине, связанные с американскими гражданами.

"Зеленский может общаться и с Джо Байденом, но как с кандидатом в президенты. Главное, чтобы это не выглядело какой-то попыткой межперсональных контактов. Можно говорить о более общих вещах, а не о сыне Байдена, коррупции в Украине и не о предвыборной кампании", - сказал Капитоненко.

Также, по его мнению, действующий президент Дональд Трамп может заманить главу украинского государства в ловушку, перетянув его на свою сторону. В частности, речь идет о публикации для прессы скандального разговора между Трампом и Зеленским о Джо Байдене.

"Трамп сказал, что обсудит с Зеленским возможность обнародования их разговора, где упоминался Байден. Если там нет ничего, что может скомпрометировать Зеленского или Украину, то можно публиковать. Скомпрометировать могли бы любые расхождения с позицией, что Украина пытается быть правовым государством и не вмешиваться в деятельность судов и что это - дело правоохранительных органов. Все, что отходит в сторону от этого, может быть использовано против нас", - добавил он.

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