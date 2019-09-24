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|Выходные на Новый год 2020: украинцам готовят сюрприз
|24.09.2019 11:18
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Выходные в декабре 2019 Украина традиционно отмечает долго и со вкусом: выходные на Новый год 2020 пополнились дополнительным нерабочим днем на католическое Рождество, передает со ссылкой на .
Планируется, что отдохнуть у украинцев получится больше недели.
Так, своим распоряжением № 7-р рекомендовал перенести рабочие дни:
Таким образом, выходные на Новый год 2020 продлятся четыре приятных дня – с 29 декабря по 1 января включительно. Выходным будет и 25 декабря, среда – католическое Рождество.
На выходные в январе 2020 Украина также не поскупилась: традиционно нерабочее 1 января дополнит 6 января (понедельник накануне православного Рождества рекомендуют перенести на 11 января, субботу) и, собственно, 7 января – Рождество Христово.
Если документ правительства утвердят, то рождественские каникулы работяг-украинцев также растянутся на четыре дня – с 4 января по 7 января включительно.