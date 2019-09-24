В Германии скончался прежний военнослужащий СС Карл Мюнтер (Karl Münter), пишет и немецкие СМИ, передает .

О кончине 96-летнего ветерана СС расструбили из-за его недоказанной, но вероятной причастности к чудовищной расправе над подростками и мужчинами в далеком 1944 году:

«До конца жизни Мюнтер сохранял симпатии к нацизму и считался героем между членов ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ)», — идет речь в материале Europe1. Но имя Мюнтера, прежде только, связывают с его причастностью к массовой казни людей, известной, как «Резня в Аске». Трагедия произошла во французской деревне Аск в 1944 году, в которой были беспощадно казнены 86 местных жителей:

«1-2 апреля 1944 года в окрестностях французской деревни было совершено покушение на железнодорожный состав, перевозивший военнослужащих 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». Эсэсовцы пришли в ярость из-за попытки сопротивления их обезоружить и ликвидировать. Тогда они собрали 86 подростков и мужчин, живших по обе стороны от железной дороги, и казнили людей». На тот момент в «Гитлерюгенде» служил и Мюнтер.

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