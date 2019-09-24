Дональд Трамп прокомментировал в штаб-квартире свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и считает, что говорить о коррупции очень важно, передает со ссылкой на .

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины.

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент .

Ранее Трамп заявлял, что в ходе июльского разговора с Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Бывший вице-президент Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года.

Также адвокат Трампа призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

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