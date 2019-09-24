В сети показали фото хищной птицы, которая подлетела на очень маленькое расстояние к квадрокоптеру.

Снимки опубликовал украинский медик Евгений Комаровский на своей странице в , передает

Дрон вел съемку, как сокол с интересом разглядывал летательный аппарат. Квадрокоптер летал в это время над живописными пейзажами в Украине.

Пользователи сети выразили в комментариях свой восторг от снимка. Также в интернете и обсудили вид птицы.

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