 Сокол атаковал дрон в небе над Украиной: яркие кадры - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сокол атаковал дрон в небе над Украиной: яркие кадры
24.09.2019 12:34
Сокол атаковал дрон в небе над Украиной: яркие кадры По теме:

В сети показали фото хищной птицы, которая подлетела на очень маленькое расстояние к квадрокоптеру.

Снимки опубликовал украинский медик Евгений Комаровский на своей странице в , передает

Дрон вел съемку, как сокол с интересом разглядывал летательный аппарат. Квадрокоптер летал в это время над живописными пейзажами в Украине.

Пользователи сети выразили в комментариях свой восторг от снимка. Также в интернете и обсудили вид птицы.

 







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