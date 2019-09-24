Неполитические Сводки
|Сокол атаковал дрон в небе над Украиной: яркие кадры
|24.09.2019 12:34
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В сети показали фото хищной птицы, которая подлетела на очень маленькое расстояние к квадрокоптеру.
Снимки опубликовал украинский медик Евгений Комаровский на своей странице в , передает
Дрон вел съемку, как сокол с интересом разглядывал летательный аппарат. Квадрокоптер летал в это время над живописными пейзажами в Украине.
Пользователи сети выразили в комментариях свой восторг от снимка. Также в интернете и обсудили вид птицы.