Директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины назначен Алексей Пашков – муж главного бухгалтера студии "Квартал 95".

Об этом написал в Facebook журналист , передает со ссылкой на .

Он отметил, что Пашкову в июне 2019 удалось пройти сразу шесть ступеней и, не имея какого-либо опыта управления личным составом, с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины "перепрыгнуть" в кресло заместителя директора Департамента стратегической разведки, а затем и возглавить его.

"Тем самым Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности на генерал-лейтенантскую", – обратил внимание Бойко.

"Нет сомнений, что 14 октября в День защитника Украины мы увидим приказ главы государства о присвоении мужу главного бухгалтера ООО "Студия Квартал 95" генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице – при этом, не на Троещине или Борщаговке", – продолжил Бойко.

Кроме того, вскрылись и другие скандальные факты о Пашкове. По словам журналиста, новоназначенный глава департамента ГУР "на дух не выносит украинцев с их языком" и якобы просит обращаться к нему исключительно на русском.

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